Екатеринбург, 7 января 2022, 08:33 — REGNUM В Свердловской области ночью 7 января выпало пять сантиметров снега. Об этом сообщает областное управление автомобильных дорог.
Следите за развитием событий в трансляции: «Погодный апокалипсис в Новый год — трансляция о природных бедствиях»
Сейчас рабочие устраняют последствия снегопада. За состоянием дорог контроль осуществляется с помощью 48 действующих в регионе автоматических постов дорожного контроля. Также с их помощью есть возможность отслеживать работу подрядчиков.
Снежный фронт покинет регион во второй половине дня. Сотрудники свердловского миндортранса призывают водителей и пешеходов соблюдать правила дорожного движения и все меры безопасности на дороге.
Читайте ранее в этом сюжете: В Свердловской области устраняют последствия сильного снегопада