Бостон, США, 7 января, 2022, 08:31 — ИА Регнум. Хоккейный клуб «Миннесота Уайлд» переиграл команду «Бостон Брюинз» в матче регулярного чемпионата североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом 7 января сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Khl.ru Кирилл Капризов

Игра прошла на льду арены «Ти-Ди Гарден» в Бостоне и закончилась победой гостей со счетом 2:3.

В составе победителей голами отличились российский нападающий Кирилл Капризов (16-я минута, при игре 5×3), немецкий форвард Нико Штурм (17-я, в большинстве) и Мэтт Болди (33-я).

У «Бостона» голы забили Тейлор Холл (7-я, при игре 4×3) и Брэд Маршан (37-я, в большинстве).

Российский защитник «Миннесоты» Дмитрий Куликов не отметился в матче результативными действиями.

Отметим, в следующем матче «Миннесота» 9 января в гостях сыграет с клубом «Вашингтон Кэпиталз», а «Бостон» в этот же день также на выезде встретится с командой «Тампа-Бэй Лайтнинг».