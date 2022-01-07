Екатеринбург, , 08:27 — REGNUM В Свердловской области 7 января ликвидируют последствия обильного снегопада, который произошёл ночью. На дорогах задействовано 380 снегоуборочных машин, сообщает региональный департамент информполитики.

Снегопад

Krd.ru

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За ночь рабочие израсходовали уже более двух тысяч тонн пескосоляной смеси. Также было использовано и 26 тонн песка.

Ранее губернатор Евгений Куйвашев поручил ведомствам и министерствам обеспечить комплексную безопасность уральцев жителей Свердловской области, в том числе уделить особое внимание расчистке дорог. Соответствующее поручение ответственным службам он дал и 6 января перед ожидающимся снегопадом.