Москва, , 08:22 — REGNUM Миротворцы Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), направленные в Казахстан для стабилизации ситуации, пробудут в стране до тех, пока это сочтёт нужным руководство Казахстана. Об этом РИА Новости сообщил генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась.

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«Мы рассчитываем, что срок будет непродолжительным, — сказал генсек. — несколько дней либо несколько недель».

Он также сообщил, что всего в Казахстан решено направить 2,5 тыс. военнослужащих. Их переброска должна завершиться 7 января.

Напомним, ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев обратился в ОДКБ за помощью в связи с охватившими республику беспорядками. Миротворцы начали прибывать в страну 6 января.

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