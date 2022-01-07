Мадрид, , 08:18 — REGNUM Мадридский футбольный клуб «Атлетико» нанёс поражение с разгромным «сухим» счетом команде «Райо Махадаонда» в матче 1/16 Кубка Испании. Об этом 7 января сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Футбол Цитата из м/ф «Футбольные звёзды». Реж. Борис Дёжкин. 1974. СССР

Игра прошла на поле стадиона «Ванда Метрополитано» в Мадриде и закончилась победой «Атлетико» со сокрушительным счетом 0:5.

В составе победителей голы забили бразильский форвард Матеус (17-я минута), бразильский защитник Ренан Лоди (26-я), аргентинский нападающий Луис Суарес (41я), французский форвард Антуан Гризманн (67-я) и португальский нападающий Жоау Феликс (79-я).

Отметим, по итогам матча «Атлетико» прошел в 1/8 финала Кубка Испании, а «Райо Махадаонду» выбыл из дальнейшего розыгрыша.