Вашингтон, , 08:17 — REGNUM Социальная сеть TRUTH Social, созданная компанией бывшего президента США Дональда Трампа, начнёт свою работу 21 февраля 2022 года. Об этом сообщает агентство Reuters.

Дональд Трамп Иван Шилов © ИА REGNUM

Пользователи магазина мобильных приложений AppStore получили возможность предварительного заказа приложения социальной сети. Запуск приурочен к федеральному празднику США «Президентский день», который празднуется в третий понедельник февраля.

Управлять социальной сетью будет медакомпания Trump Media & Technology Group. Дональд Трамп основал эту компанию в феврале 2021 года, её генеральным директором стал бывший конгрессмен-республиканец Девин Нуньес.

В начале 2021 года Facebook, Twitter и ряд других крупных социальных сетей заблокировали учётные записи Трампа на фоне протестов после президентских выборов в США. В июне 2021 года администрация Facebook продлила блокировку аккаунтов бывшего президента до 2023 года.

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