Вашингтон, 7 января, 2022, 08:17 — ИА Регнум. Социальная сеть TRUTH Social, созданная компанией бывшего президента США Дональда Трампа, начнёт свою работу 21 февраля 2022 года. Об этом сообщает агентство Reuters.

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп

Пользователи магазина мобильных приложений AppStore получили возможность предварительного заказа приложения социальной сети. Запуск приурочен к федеральному празднику США «Президентский день», который празднуется в третий понедельник февраля.

Управлять социальной сетью будет медакомпания Trump Media & Technology Group. Дональд Трамп основал эту компанию в феврале 2021 года, её генеральным директором стал бывший конгрессмен-республиканец Девин Нуньес.

В начале 2021 года Facebook, Twitter и ряд других крупных социальных сетей заблокировали учётные записи Трампа на фоне протестов после президентских выборов в США. В июне 2021 года администрация Facebook продлила блокировку аккаунтов бывшего президента до 2023 года.