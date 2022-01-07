Пермь, , 08:12 — REGNUM Аэропорт Перми возобновил свою работу в штатном режиме. Об этом сообщили журналистам представители воздушной гавани Прикамья.

Снегопад

Pixabay.com

С 8:00 по местному времени взлётно-посадочная полоса была полностью восстановлена. Рейсы обслуживаются в стандартном режиме.

Как сообщало ИА REGNUM, рано утром 7 января аэропорт ограничил приём и отправку воздушных судов. Это было вызвано необходимостью расчистки аэродрома от снега. Часть самолётов была отправлена на запасные аэродромы.

Читайте ранее в этом сюжете: В аэропорту Перми массово задержали рейсы