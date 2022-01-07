Турин, Италия, , 08:05 — REGNUM Туринский футбольный клуб «Ювентус» и неаполитанская команда «Наполи» сыграли боевую ничью в матче 20-го тура итальянской Серии А. Об этом 7 января сообщает корреспондент ИА REGNUM

Футбол Цитата из м/ф «Футбольные звёзды». Реж. Борис Дёжкин. 1974. СССР

Игра прошла на поле стадиона «Альянц — Ювентус» в Турине и закончилась с ничейным счетом 1:1.

На гол бельгийского форварда «Наполи» Дриса Мертенса (23-я минута) хозяева ответили мячом нападающего Федерико Кьезы (54-я).

Отметим, по итогам матча в активе «Ювентуса» стало 35 очков, что позволяет команде находиться на пятом месте турнирной таблицы чемпионата Италии. У «Наполи» 40 очков и третья позиция.