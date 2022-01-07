Баку, 7 января, 2022, 08:00 — ИА Регнум. В Азербайджане медики в течение 6 января выявили 584 случая заражения коронавирусом по результатам проведения 12 044 тестов. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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За время пандемии в республике выявили 619 502 носителя SARS-CoV-2, из них признали выздоровевшими 603 906 человек, в том числе 851 — за последние сутки. Под наблюдением медиков находятся 7147 носителей коронавируса.

Всего в стране зафиксировали 8422 случая смерти пациентов с диагнозом COVID-19, в том числе 13 — за последние сутки.

Днём ранее в Азербайджане сообщили о 553 выявленных случаях заражения коронавирусом за сутки в результате проведения 9527 тестов. Выздоровевшими медики признали 736 человек. Скончались 15 пациентов с диагнозом COVID-19.