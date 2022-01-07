Нур-Султан, 7 января 2022, 07:55 — REGNUM С обращением к народу Казахстана намерен выступить президент страны Касым-Жомарт Токаев. Об этом 7 января сообщил республиканский телеканал «Хабар-24».
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Глава Казахстана выступит с обращением к согражданам 7 января. Обращение президента Токаева к народу Казахстана будет транслироваться по всем телеканалам республиканского значения.
Ранее ИА REGNUM сообщало, что президент Казахстана Токаев провёл заседание контртеррористического штаба и объявил о начале антитеррористической операции. глава Казахстана уточнил, что операция будет продолжаться до полной ликвидации боевиков.
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