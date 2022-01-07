Астана, 7 января, 2022, 07:55 — ИА Регнум. С обращением к народу Казахстана намерен выступить президент страны Касым-Жомарт Токаев. Об этом 7 января сообщил республиканский телеканал «Хабар-24».

Akorda.kz Касым-Жомарт Токаев

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Глава Казахстана выступит с обращением к согражданам 7 января. Обращение президента Токаева к народу Казахстана будет транслироваться по всем телеканалам республиканского значения.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что президент Казахстана Токаев провёл заседание контртеррористического штаба и объявил о начале антитеррористической операции. Глава Казахстана уточнил, что операция будет продолжаться до полной ликвидации боевиков.