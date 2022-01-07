Исламабад, 7 января, 2022, 07:54 — ИА Регнум. Грузовик столкнулся с пассажирским фургоном в провинции Белуджистан на юго-западе Пакистана, сообщает пресс-служба местной полиции.

Иван Шилов ИА REGNUM ДТП

Сообщается, что ДТП произошло в районе Хуздар — там случилось лобовое столкновение грузовика с пассажирским фургоном. В результате аварии погибли шестеро человек, еще 17 получили травмы различной степени тяжести. Отмечалось, что в фургоне находились более 25 пассажиров, которые ехали на свадьбу своего родственника. Всех пострадавших доставили в ближайшую больницу.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 января трактор-тележка с пассажирами упал в канал на юге Пакистана. В результате дорожной аварии погибли пятеро человек, еще десять получили травмы различной степени тяжести.