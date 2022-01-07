Вашингтон, 7 января 2022, 07:52 — REGNUM Канадский актёр Киану Ривз представил список своих любимых фильмов, которые он может порекомендовать к просмотру другим. Об этом сообщает портал Screen Rant.
Актёр смог выделить 18 картин:
- «Заводной апельсин» — картина Стэнли Кубрика по мотивам романа Энтони Бёрджесса.
- «Роллербол» — фантастический фильм по рассказу Уильяма Гаррисона.
- «Плохая партия» — фильм-антиутопия Аны Лили Амирпур.
- «Доктор Стрейнджлав, или Как я перестал бояться и полюбил бомбу» — ещё одна работа Стэнли Кубрика.
- «Семь самураев» — кинодрама Акиры Куросавы.
- «Амадей» — получивший восемь премий «Оскар» фильм Милоша Формана.
- «Розенкранц и Гильденстерн мертвы» — фильм Тома Стоппарда.
- «Зловещие мертвецы» — фильм ужасов Сэма Рэйми.
- «Большой Лебовски» — комедия братьев Коэн.
- «Воспитывая Аризону» — ещё один фильм Коэнов.
- «Никита» — боевик Люка Бессона.
- «Профессионал» — драма Жоржа Лотнера.
- «Молодой Франкенштейн» — американская пародийная комедия.
- «Сверкающие сёдла» — вестерн 1974 года.
- «Монти Пайтон и Священный Грааль» — комедия одноимённой комик-труппы.
- «Джоси Уэйлс — человек вне закона вестерн» — Клинта Иствуда.
- «Безумный Макс 2: Воин дороги» — боевик Джорджа Миллера.
- «Неоновый демон» — психологический триллер режиссёра Николаса Виндинга Рефна, единственный фильм из списка с участием самого Киану Ривза.
Первый успех к Ривзу пришёл в 1989 году, когда вышла в прокат научно-фантастическая комедия «Невероятные приключения Билла и Теда». Далее актёр снялся в нескольких успешных проектах, включая «На гребне волны», «Дракула», «Скорость» и «Матрица». В 2013 году Ривз дебютировал в качестве режиссёра, сняв фильм «Мастер тай-цзи».