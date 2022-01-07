Вашингтон, , 07:52 — REGNUM Канадский актёр Киану Ривз представил список своих любимых фильмов, которые он может порекомендовать к просмотру другим. Об этом сообщает портал Screen Rant.

Киану Ривз Цитата из к/ф «Джон Уик». Реж. Чад Стахелски, Дэвид Лейтч. 2014. США

Актёр смог выделить 18 картин:

«Заводной апельсин» — картина Стэнли Кубрика по мотивам романа Энтони Бёрджесса.

«Роллербол» — фантастический фильм по рассказу Уильяма Гаррисона.

«Плохая партия» — фильм-антиутопия Аны Лили Амирпур.

«Доктор Стрейнджлав, или Как я перестал бояться и полюбил бомбу» — ещё одна работа Стэнли Кубрика.

«Семь самураев» — кинодрама Акиры Куросавы.

«Амадей» — получивший восемь премий «Оскар» фильм Милоша Формана.

«Розенкранц и Гильденстерн мертвы» — фильм Тома Стоппарда.

«Зловещие мертвецы» — фильм ужасов Сэма Рэйми.

«Большой Лебовски» — комедия братьев Коэн.

«Воспитывая Аризону» — ещё один фильм Коэнов.

«Никита» — боевик Люка Бессона.

«Профессионал» — драма Жоржа Лотнера.

«Молодой Франкенштейн» — американская пародийная комедия.

«Сверкающие сёдла» — вестерн 1974 года.

«Монти Пайтон и Священный Грааль» — комедия одноимённой комик-труппы.

«Джоси Уэйлс — человек вне закона вестерн» — Клинта Иствуда.

«Безумный Макс 2: Воин дороги» — боевик Джорджа Миллера.

«Неоновый демон» — психологический триллер режиссёра Николаса Виндинга Рефна, единственный фильм из списка с участием самого Киану Ривза.

Первый успех к Ривзу пришёл в 1989 году, когда вышла в прокат научно-фантастическая комедия «Невероятные приключения Билла и Теда». Далее актёр снялся в нескольких успешных проектах, включая «На гребне волны», «Дракула», «Скорость» и «Матрица». В 2013 году Ривз дебютировал в качестве режиссёра, сняв фильм «Мастер тай-цзи».