Киану Ривз назвал свои любимые фильмы
Вашингтон, 7 января, 2022, 07:52 — ИА Регнум. Канадский актёр Киану Ривз представил список своих любимых фильмов, которые он может порекомендовать к просмотру другим. Об этом сообщает портал Screen Rant.
Цитата из к/ф «Джон Уик». Реж. Чад Стахелски, Дэвид Лейтч. 2014. США
Киану Ривз
Актёр смог выделить 18 картин:
- «Заводной апельсин» — картина Стэнли Кубрика по мотивам романа Энтони Бёрджесса;
- «Роллербол» — фантастический фильм по рассказу Уильяма Гаррисона;
- «Плохая партия» — фильм-антиутопия Аны Лили Амирпур;
- «Доктор Стрейнджлав, или Как я перестал бояться и полюбил бомбу» — ещё одна работа Стэнли Кубрика;
- «Семь самураев» — кинодрама Акиры Куросавы;
- «Амадей» — получивший восемь премий «Оскар» фильм Милоша Формана;
- «Розенкранц и Гильденстерн мертвы» — фильм Тома Стоппарда;
- «Зловещие мертвецы» — фильм ужасов Сэма Рэйми;
- «Большой Лебовски» — комедия братьев Коэн;
- «Воспитывая Аризону» — ещё один фильм Коэнов;
- «Никита» — боевик Люка Бессона;
- «Профессионал» — драма Жоржа Лотнера;
- «Молодой Франкенштейн» — американская пародийная комедия;
- «Сверкающие сёдла» — вестерн 1974 года;
- «Монти Пайтон и Священный Грааль» — комедия одноимённой комик-труппы;
- «Джоси Уэйлс — человек вне закона» — вестерн Клинта Иствуда;
- «Безумный Макс 2: Воин дороги» — боевик Джорджа Миллера;
- «Неоновый демон» — психологический триллер режиссёра Николаса Виндинга Рефна, единственный фильм из списка с участием самого Киану Ривза.
Первый успех к Ривзу пришёл в 1989 году, когда вышла в прокат научно-фантастическая комедия «Невероятные приключения Билла и Теда». Далее актёр снялся в нескольких успешных проектах, включая «На гребне волны», «Дракула», «Скорость» и «Матрица». В 2013 году Ривз дебютировал в качестве режиссёра, сняв фильм «Мастер тай-цзи».