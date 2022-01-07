Тбилиси, 7 января, 2022, 07:51 — ИА Регнум. В Грузии новым штаммом коронавируса «Омикрон» часто заражаются привитые от COVID-19 и те, кто ранее переболел этой болезнью. Об этом на брифинге сообщил руководитель Центра по контролю над заболеваниями Амиран Гамкрелидзе.

ავტორის ინფოს ნახვა Амиран Гамкрелидзе

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире. Как «Омикрон» меняет лицо пандемии — все новости»

Врач отметил, что среди 159 заразившихся новым штаммом, выявленных в стране на 6 января, 67% были привитыми, а 17% раньше болели COVID-19. По его мнению, защититься от новой мутации коронавируса можно только с помощью третьей дозы вакцины.

Гамкрелидзе добавил, что новый штамм распространяется в три-четыре раза быстрей, чем это было раньше. В то же время он гораздо реже вызывает тяжелые случаи заболевания.

«Не исключено, что «Омикрон» станет началом конца пандемии. Сравнительно ослабленный вирус, при сокращающейся агрессии, может быстро вызвать популяционный иммунитет и этим способствовать вместе с прививками массовому формированию популяционного иммунитета», — сказал врач.

Стоит отметить, что в Грузии с сентября в несколько раз упали темпы вакцинации населения от COVID-19. Согласно последним данным, прививку сделали около 40% взрослого населения.