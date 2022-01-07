Нур-Султан, 7 января 2022, 07:46 — REGNUM Иностранные посольства не пострадали во время массовых беспорядков в Казахстане. Об этом 7 января сообщил журналистам официальный представитель МИД Казахстана Айбек Смадияров.
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По словам представителя МИД Казахстана, здания диппредставительств не пострадали во время массовых беспорядков в стране. В настоящее время здания иностранных посольств находятся под усиленной охраной.
Ранее ИА REGNUM сообщало, что здания мэрий и полицейских участков на территории Казахстана находятся под контролем силовиков.
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