Три человека погибли в ДТП под Ульяновском
Ульяновск, 7 января, 2022, 07:46 — ИА Регнум. Три человека погибли в результате столкновения автомобилей в Ульяновской области, сообщает портал «МВД Медиа».
Иван Шилов ИА REGNUM
ДТП
«7 января примерно 02:20 на 144-м км автодороги Казань — Буинск — Ульяновск Цильнинского района Ульяновской области произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автомобилей Toyota RAV4 и Mercedes Benz», — говорится в сообщении.
По предварительным данным, три человека погибли в результате аварии, еще восемь получили различные травмы. Пока причины ДТП не называются.
Как сообщало ИА REGNUM, 6 января в Марсковском районе Саратовской области столкнулись два автомобиля. В результате ДТП погиб ребенок, еще четыре человека получили травмы различной степени тяжести.