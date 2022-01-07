Вашингтон, 7 января, 2022, 07:23 — ИА Регнум. Американская компания SpaceX запустила ракету-носитель Falcon 9 с пакетом из 49 спутников Starlink. Об этом сообщает пресс-служба компании.

SpaceX-Imagery Запуск ракеты Falcon 9

Старт проходил на арендуемой SpaceX площадке на космодроме на мысе Канаверал (штат Флорида, США). Ракета Falcon 9 стартовала в 16:49 по местному времени (00:49 мск 7 января).

«Отделение 49 спутников Starlink подтверждено», — сообщили в SpaceX.

После старта первая ступень частично многоразовой ракеты совершила успешную посадку на плавучую платформу.

Компания SpaceX формирует группировку околоземных спутников Starlink для предоставления услуг широкополосного доступа к сети интернет. Формирование группировки началось в 2019 году, в настоящее время запущено более 1,9 тыс. спутников Starlink. Общее число аппаратов в составе группировки может превысить несколько десятков тысяч.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в декабре 2021 года правительство Китая подало обращение в ООН в связи с инцидентами в космическом пространстве. В течение года китайской орбитальной станции пришлось дважды совершать экстренное маневрирование, чтобы избежать столкновения со спутниками Starlink.