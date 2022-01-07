Нур-Султан, , 07:15 — REGNUM Глава МИД Казахстана Мухтар Тлеуберди провел переговоры с главой Госдепа США Энтони Блинкеном, в ходе которых подробно рассказал о ходе антитеррористической операции в стране. Об этом сообщает пресс-служба казахстанского внешнеполитического ведомства.

Казахстан Иван Шилов © ИА REGNUM

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«Министр подробно информировал Блинкена о ситуации в стране, а также о контртеррористической операции, проводимой с участием миротворческих сил ОДКБ», — говорится в сообщении.

Других подробностей переговоров ведомство не сообщает.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Казахстане силовики ликвидировали не менее 26 вооруженных боевиков. Еще 18 участников беспорядков получили ранения. Кроме того, силовики арестовали свыше трех тысяч человек.