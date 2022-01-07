Астана, 7 января, 2022, 07:13 — ИА Регнум. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 7 января провёл заседание контртеррористического штаба, в ходе которого объявил о начале антитеррористической операции. Подробности сообщает официальный сайт главы государства.

Akorda.kz Токаев провел заседание контртеррористического штаба

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«Началась операция «Антитеррор». Силы правопорядка проводят напряженную работу. Конституционный порядок в основном восстановлен во всех регионах страны. Местные органы контролируют ситуацию. Но террористы по-прежнему применяют оружие, наносят ущерб имуществу граждан.

Поэтому контртеррористические акции следует продолжать до полного уничтожения боевиков», — заявил Касым-Жомарт Токаев.

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Как доложили руководители силовых структур, в Казахстан начали прибывать подразделения объединенного миротворческого контингента ОДКБ для оказания содействия в наведении порядка.

Этот контингент прибыл на ограниченный период времени для реализации в основном функций прикрытия и обеспечения охраны стратегических объектов.

В ходе заседания отчитались исполняющие обязанности министров внутренних дел и обороны, а также председатель Комитета национальной безопасности.

Akorda.kz Токаев провел заседание контртеррористического штаба

Как сообщало ИА REGNUM, протесты в Казахстане начались 2 января 2022 года. Постепенно они переросли в массовые погромы и стычки с военными и полицией. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев запросил военную помощь у ОДКБ 5 января, на что был получен положительный ответ.

Основную часть миротворческих сил ОДКБ в Казахстане составят российские военнослужащие численностью до 3000 человек.

На заседании контртеррористического штаба 8 января рассмотривались оперативная обстановка в стране, ход антитеррористической операции, ситуация в регионах.

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