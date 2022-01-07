Нур-Султан, 7 января 2022, 06:55 — REGNUM Не менее 26 вооруженных боевиков ликвидировали силовики Казахстана, еще 18 бандитов получили ранения. Об этом передает государственный телеканал «Хабар 24» со ссылкой на данные республиканского МВД.
«Более 3 тысяч человек задержаны в Казахстане, 26 преступников убиты, еще 18 преступников ранены», — говорится в сообщении.
Ранее МВД Казахстана объявляло, что все преступники, отказавшиеся сложить оружие и прекратить участие в уличных беспорядках, будут уничтожены.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась заявил, что в ситуации в Казахстане произошел перелом в лучшую сторону. Он также выразил надежду, что эта тенденция в дальнейшем будет только укрепляться.
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