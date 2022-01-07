Нур-Султан, , 06:55 — REGNUM Не менее 26 вооруженных боевиков ликвидировали силовики Казахстана, еще 18 бандитов получили ранения. Об этом передает государственный телеканал «Хабар 24» со ссылкой на данные республиканского МВД.

Флаг Казахстана Ольга Шклярова © ИА REGNUM

«Более 3 тысяч человек задержаны в Казахстане, 26 преступников убиты, еще 18 преступников ранены», — говорится в сообщении.

Ранее МВД Казахстана объявляло, что все преступники, отказавшиеся сложить оружие и прекратить участие в уличных беспорядках, будут уничтожены.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась заявил, что в ситуации в Казахстане произошел перелом в лучшую сторону. Он также выразил надежду, что эта тенденция в дальнейшем будет только укрепляться.

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