Рабочий посёлок Куйтун, Иркутская область, , 06:55 — REGNUM В Куйтуне (райцентр Иркутской области) направлено в суд уголовное дело по обвинению группы лиц в похищении мужчины. Как сообщает 8 января территориальное СУ СК России, в феврале 2021 года четверо злоумышленников решили похитить своего 36-летнего знакомого с целью получения денежных средств.

Похищение Clker-Free-Vector-Images

Они прибыли на автомобиле в Барлукское лесничество Куйтунского района, где работал потерпевший. После побоев его поместили в автомобиль и повезли в сторону Саянска. Вымогатели требовали 300 тысяч рублей. После продолжительных угроз и применения физической силы мужчина позвонил своему работодателю, который согласился передать за освобождение необходимую сумму.

Подозреваемые прибыли на место встречи за выкупом, где были задержаны сотрудниками полиции.

В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Как сообщалоИА REGNUM в Адыгее трое местных жителей в возрасте от 37 до 66 лет обманом заманили мужчину в поселок Тлюстенхабль. Они пообещали потерпевшему заключение договора на поставку товаров. Вместо этого, избив его, злоумышленники вывезли в село Школьное Белореченского района и удерживали, принуждая возвратить долги.

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