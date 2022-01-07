Багдад, 7 января, 2022, 06:48 — ИА Регнум. Неизвестные боевики напали на дом военнослужащего в иракской столице Багдаде и убили пятерых членов его семьи, сообщает Синьхуа со ссылкой на источники в МВД Ирака.

Иван Шилов ИА REGNUM Ирак

По его данным, группа вооруженных людей ворвалась в дом и открыла огонь из стрелкового оружия. Сам военнослужащий получил тяжелые ранения, пятеро членов его семьи погибли. К моменту прибытия на место происшествия силовиков боевики уже успели сбежать. В настоящее время ведется расследование.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 декабря 2021 года боевики из террористической группировки «Исламское Государство» (организация, деятельность которого запрещена в РФ) казнили четырех офицеров полиции Ирака. Террористам удалось их похитить, когда полицейские находились на рыбалке на озере Хамрин.