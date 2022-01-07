Гонконг, Китай, 7 января, 2022, 06:44 — ИА Регнум. Карантинные меры ужесточили в связи с локальной вспышкой коронавирусной инфекции в Гонконге по решению местной администрации. Об этом 7 января сказано в правительственном указе, опубликованном на сайте правительства специального административного района Китая.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Начиная с 7 и по 20 января в городе не будут работать спортивные, культурные и развлекательные объекты, в том числе Диснейленд. Все точки общепита будут открыты только до 18:00, далее им разрешено работать лишь навынос. При этом школы, детсады и другие образовательные учреждения будут работать в своём обычном режиме.

Гонконг столкнулся с локальными вспышками заболеваемости COVID-19, связанными с распространением штамма коронавируса «Омикрон». Каждая такая вспышка отслеживается медиками, даже в случаях, когда сложно определить источник заражения, на карантин отправляются все контактные лица.

Кроме того, по решению властей Гонконга с 8 января на 14 дней приостановлено авиасообщение с восемью странами: Австралией, Великобританией, Индией, Канадой, США, Пакистаном, Филиппинами, Францией. Одновременно медики призывают ускорить темпы вакцинации, так как локальные вспышки заболеваемости грозят отодвинуть на неопределённое время открытие границы с материковым Китаем для поездок граждан без пребывания на карантине. В настоящее время в Гонконге вакцинировано 74% жителей.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в Бразилии умер полностью привитый пациент с выявленным заражением штаммом коронавируса «Омикрон».