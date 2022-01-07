Барнаул, , 06:37 — REGNUM В Алтайском крае зимние каникулы школьников закончатся как обычно, 9 января — с 10 января в образовательных учреждениях начнется третья четверть. Об этом 8 января сообщает профильное ведомство региона.

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По словам начальника отдела организации общего образования и оценочных процедур Министерства образования и науки Натальи Полосиной, в регионе продление каникул не предполагается:

«У нас ситуация по ковиду и ОРВИ стабилизирована, поэтому рассматривать вопрос о продлении каникул преждевременно».

Вместе с тем, оперативная обстановка с распространением коронавируса в Алтайском крае продолжает оставаться напряженной.

Как сообщало ИА REGNUM, с начала нового учебного года детей, зараженных коронавирусом, стало больше на 23 за сутки (всего 5813).

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