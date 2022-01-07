Вашингтон, 7 января, 2022, 06:27 — ИА Регнум. Власти Соединенных Штатов и Японии обвинили Китай в подрыве стабильности и безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Об этом говорится в совместном заявлении Вашингтона и Токио, принятого по итогам переговоров с участием министров обороны и глав внешнеполитических ведомств.

(сс) The U.S. Army Военнослужащие Японии и США

«Министры выразили обеспокоенность тем, что продолжающиеся усилия Китая по подрыву основанного на правилах порядка представляют политические, экономические, военные и технологические вызовы для региона и всего мира», — отмечается в заявлении.

Также говорится, что Япония и США намерены усилить сотрудничество для противодействия Китаю в АТР. В частности, Токио и Вашингтон договорились о более интенсивном обмене информацией, включая разведданные. Кроме того, США и Япония осудили Пекин за якобы нарушения прав человека в Гонконге и Синьцзян-Уйгурском автономном районе.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр обороны США заболел коронавирусной инфекцией. Тем не менее он принимал участие в переговорах между Соединенными Штатами и Японией в формате «два на два».