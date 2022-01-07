Токио, 7 января, 2022, 06:12 — ИА Регнум. Не менее 14 участков на скоростных дорогах в столичном регионе Японии Токио перекрыли из-за сильного снегопада, сообщают местные дорожные службы на официальной странице в Twitter.

Japanrsc.com Токио

Уточняется, что службы приняли решение перекрыть движение по ряду участков автомагистралей из-за сильного обледенения проезжей части. Предполагается, что движение автотранспорта на них возобновится вечером 7 января.

Напомним, 6 января на Токио обрушился сильный снегопад. В ряде районов города выпал снег, толщина слоя которого доходила до пяти сантиметров. Из-за непогоды в регионе отменили более ста авиарейсов. Пострадали 200 человек. Отмечается, что люди получили травмы преимущественно из-за падений на скользких дорогах.