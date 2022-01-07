Москва, 7 января, 2022, 05:48 — ИА Регнум. Основные силы российского контингента миротворческих сил Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) готовятся к переброске в Казахстан. Об этом 7 января сообщает пресс-служба Минобороны России.

Odkb-csto.org Учения ОДКБ

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Переброска российского контингента миротворцев ОДКБ производится самолётами с аэродромов в Московской, Ивановской и Ульяновской областях. Подразделения Воздушно-десантных войск находятся на аэродромах погрузки «Чкаловский», «Иваново-Северный», «Ульяновск-Восточный».

В настоящее время на аэродромах происходит погрузка вооружения и штатной техники на самолёты военно-транспортной авиации.

Прибывшие в Казахстан российские миротворцы уже приступили к выполнению поставленных задач и обеспечению приёма и развёртывания основных сил миротворческого контингента.

О введении войск ОДКБ попросил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в связи с продолжающимися в стране беспорядками. Токаев назвал ситуацию в стране «вторжением бандформирований, подготовленных из-за рубежа». Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы на ограниченный период времени.

Ранее ИА REGNUM сообщало о прибытии в Казахстан белорусских десантников из состава миротворческих сил по линии ОДКБ.