Уфа, 7 января, 2022, 05:24 — ИА Регнум. Двоих пострадавших в результате жёсткой посадки частного вертолёта в Башкирии, транспортировали в Уфу, где они будут госпитализированы в республиканскую больницу скорой медицинской помощи (БСМП). Об этом 7 января сообщила пресс-служба Приволжской транспортной прокуратуры.

Dmitry A. Mottl Вертолёт Eurocopter AS-350

Пострадавших транспортировали вертолётом медицинской службы, после чего они в Уфе будут переданы медикам бригады скорой медицинской помощи. Информация о состоянии пострадавших не уточняется.

Вертолёт Eurocopter AS350 совершил жёсткую посадку около 23:20 мск в Благовещенском районе Башкирии в 4 км от населенного пункта Карагайкуль. На борту воздушного судна находились пилот и два пассажира, они направлялись из Уфы в село Павловка Нуримановского района. В результате ЧП погиб один человек, двое пострадали. В настоящее время устанавливаются обстоятельства произошедшего.

Ранее ИА REGNUM сообщало об одном погибшем и двух пострадавших в результате жёсткой посадки вертолёта в Башкирии.