Москва, 7 января, 2022, 09:20 — ИА Регнум. Проводимые в комплексе «Техноград» на ВДНХ бесплатные курсы дистанционного обучения оказались востребованы среди жителей Москвы в 2021 году. Об этом 7 января сообщила заместитель мэра столицы Наталья Сергунина.

Дарья Антонова ИА REGNUM ВДНХ

Обучение проводилось по таким специальностям, как журналистика, продвижение в социальных сетях, программист Phyton, графический дизайнер, управление проектами в IT, SEO-специалист, аналитик данных, дизайнер интерьера, 3D-моделлер, повар ресторана. Также востребованными среди участников оказались курсы подготовки самозанятых.

В общей сложности на базе «Технограда» в 2021 году было проведено порядка 5,5 тыс. образовательных мероприятий. Участниками программы стали около 360 тыс. человек.

«Учебная программа постоянно обновляется. Темы новых курсов подбираются, исходя из востребованности профессий на рынке труда. Здесь можно изучать маркетинг, программирование, веб-дизайн, основы предпринимательства, флористику и много других направлений. В прошлом году занятия в «Технограде» посещали почти 360 тыс. человек», — сказала Сергунина.