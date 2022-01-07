Токио, 7 января, 2022, 05:06 — ИА Регнум. Власти Японии решили ввести новые ограничительные меры в трех префектурах страны в связи с ростом заболеваемости коронавирусной инфекцией. Об этом заявил японский министр по возрождению экономики Дайсиро Ямагива в ходе пресс-конференции.

Иван Шилов ИА REGNUM Япония

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Отмечается, что ограничения затронут префектуры Окинава, Хиросима и Ямагути. Усиленные меры будут действовать в этих регионах Японии до конца января. В частности, в этих регионах ограничат работу заведений общественного питания и развлекательных учреждений, а также введут ряд запретов на проведение массовых мероприятий.

Ранее в Японии за одни сутки выявили свыше 4,4 тыс. зараженных коронавирусом SARS-CoV-2. Это наиболее высокий показатель по заболеваемости в стране с 18 сентября 2021 года. Наиболее сложная эпидемиологическая обстановка сложилась в префектуре Окинава. Там впервые с начала пандемии за сутки выявили 981 носителя SARS-CoV-2.