Порт-о-Пренс, 7 января, 2022, 04:59 — ИА Регнум. Двое журналистов погибли после интервью с главарём одной из банд, действующих в столице Гаити, городе Порт-о-Пренсе. Об этом 6 января сообщил портал Haiti24.

(сс) James Emery Полиция в Порт-о-Пренсе. Гаити

Уточняется, что трое журналистов, работающих в одном из местных онлайн-СМИ, попали под обстрел после того, как взяли интервью у главаря одной из преступных группировок, действующей в Лабуле, одном из микрорайонов столицы Гаити.

Третьему журналисту удалось спастись. По предварительным данным, огонь по представителям СМИ открыли члены конкурирующей банды.

Ранее ИА REGNUM сообщало о нападении неизвестных злоумышленников на два автобуса с пассажирами в Порт-о-Пренсе. В результате нападения погибли как минимум четыре человека.

Стоит отметить, что после убийства президента Гаити Жовенеля Моиза и крупного землетрясения в стране значительно ухудшилась социально-экономическая ситуация. В Гаити бесчинствуют преступные группировки, члены которых нападают на людей, часты случаи похищения людей с целью выкупа.