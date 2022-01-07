Берлин, 7 января, 2022, 04:45 — ИА Регнум. Проект российского газопровода «Северный поток — 2» поддержали 60% жителей Германии. Об этом свидетельствуют данные опроса института Infratest dimap, опубликованные 6 января телеканалом ARD.

Иван Шилов ИА REGNUM «Северный поток — 2»

По результатам социологического исследования, на востоке Германии за проект выступили 70% жителей страны, на западе «Северный поток — 2» поддержали 57% населения. Против строительства газопровода проголосовали 28% граждан, из них 30% респондентов высказались против на западе ФРГ, 18% — в восточной части.

Самое большое число противников строительства газопровода оказалось среди сторонников партии «зелёных»: 55% против строительства газопровода, 34% — поддержали проект. Среди сторонников других партий, представленных в бундестаге, большинство выступает за строительство российского газопровода. Подавляющее большинство сторонников проекта оказалось среди поддерживающих партию «Альтернатива для Германии»: 86% проголосовали за газопровод и лишь 8% — против.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в Германии рассказали о рисках для Европы в случае закрытия газопровода «Северный поток — 2».