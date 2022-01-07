Сеул, 7 января, 2022, 04:31 — ИА Регнум. В Южной Корее за прошедшие сутки выявили 3717 случаев заражения коронавирусом нового типа, сообщает южнокорейский центр по контролю и профилактике заболеваний.

Busan.go.kr Медики в защитных костюмах. Южная Корея

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По его данным, из них 3529 случаев связаны с распространением инфекции внутри страны, остальные заболевшие прибыли в республику из-за границы. Центр отмечает, что впервые за прошедшие три дня в стране выявляют менее 4 тыс. инфицированных за сутки. Также эксперты фиксируют снижение числа пациентов с COVID-19, находящихся в критическом состоянии. В настоящее время их 839 человек.

Таким образом, общее количество подтвержденных случаев инфицирования SARS-CoV-2 в Южной Корее достигло 657 508. Также за минувшие сутки в стране скончались 45 пациентов с коронавирусной инфекцией. Всего с начала пандемии в Республике Корея от осложнений COVID-19 умерли 5932 человека.