Мехико, 7 января, 2022, 04:16 — ИА Регнум. Мексика решила отменить безвизовый въезд из Венесуэлы с 21 января. Об этом сообщает официальный орган печати мексиканского правительства Diario Oficial de la Federacion.

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«С момента вступления в силу данного решения граждане Боливарианской Республики Венесуэла, которые намерены въехать на территорию страны, должны будут оформлять визу», — говорится в соответствующем постановлении.

Отмечается, что решение мексиканского правительства вступает в силу по прошествии 15 дней с момента опубликования. Власти Мексики указывают, что приняли соответствующее решение в связи с ростом числа приезжающих на территорию страны граждан Венесуэлы, пытающихся незаконно проникнуть в третьи страны. Утверждается, что около трети венесуэльских граждан приезжают в Мексику конкретно с этой целью.

Ранее, в декабре 2021 года, МВД Мексики объявило о намерениях вновь ввести требование о наличии визы для въезда в страну для граждан Венесуэлы. В конце ноября республика объявила о прекращении безвизового режима с Бразилией.