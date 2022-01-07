7 января 2022 | Время чтения 6 мин

Резонансные события 2021 года в Курганской области связаны с сиротами, детьми-диабетиками и спаиванием несовершеннолетних. Под занавес года стало известно о ликвидации раскольнического прихода лжеепископа.

Елена Миронова, , 12:53 — REGNUM Резонансные события 2021 года в Курганской области связаны с сиротами, детьми-диабетиками и спаиванием несовершеннолетних. Под занавес года стало известно о ликвидации раскольнического прихода лжеепископа.

Курганская область Иван Шилов © ИА REGNUM

Издевательства над малышом в детском доме

В Курганской области до сих пор обсуждается мерзкий инцидент с издевательством над малышом в Кипельском детском доме. Подростки не только измывались над двухлетним мальчиком — толкали его, били по щекам, дышали сигаретным дымом в лицо, но и записывали свои пакости на камеру сотового телефона. Затем видео появилось в сети. По факту возбуждены уголовные дела по п. «г» ч. 2 ст. 117 («Истязание») и ч. 1 ст. 293 УК РФ («Халатность»). Уволен ряд сотрудников детдома. Зачинщик издевательств был сперва помещён в следственный изолятор. Сейчас до суда он будет находиться в одном из детских учреждений Зауралья.

Малыш оказался из числа тех ребятишек, которых распределили по детдомам из расформированного курганского дома ребёнка. В самом же доме, где ранее находились дети до четырёх лет, открыли ковидный госпиталь. По словам начальника главного управления социальной защиты населения Курганской области Анастасии Золотухиной, решение о переводе детей из дома ребёнка было взвешенным, обсуждалось не первый год и соответствует федеральной модели, когда братья и сёстры должны находиться в одном детдоме. Кроме того, количество мест в доме ребёнка превышало потребность.

«На постоянной основе в доме ребёнка было не более 30 ребятишек, а сотрудников в штате числилось 113 человек», — оправдывалась Золотухина.

После скандала с издевательствами над малышом воспитанников бывшего дома ребёнка из Кипельского детского дома перевели в бывший детский дом Кургана. Малыша, которому досталось от подростков, перевели с тремя братьями и сестрой в столицу Зауралья. Что касается матери детей, то у неё накоплен большой долг по алиментам. По ряду причин ей пока родительские права не светят, отмечают соцзащитники.

Кипельский детский дом Пресс-служба СУ СКР по Курганской области

Что касается трудоустройства бывших сотрудников дома ребёнка, то 96 из 113 работников не устроили предложенные варианты. Хотя руководителю ковидного госпиталя срочно нужны были люди, в детскую областную больницу имени Красного Креста необходимы медсёстры и санитарки. В детскую поликлинику также нужны специалисты.

Спаивание детей казачьим атаманом

С воспитанием подрастающего поколения связан скандал в казачьем сообществе «Хутор Грачёво». Поводом для прокурорской проверки данного казачьего объединения стал инцидент с вовлечением четверых несовершеннолетних в распитие спиртного не кем иным, а атаманом хутора. В июле 2021 года местные казаки якобы вместе с атаманом, отмечая День семьи, любви и верности, пригласили и напоили спиртным девочку и мальчика. Затем фотографировали детей голыми. Попутно напоили четверых детей от 11 до 15 лет алкоголем.

По факту были составлены административные протоколы по ст. 6.10 КоАП РФ («Вовлечение несовершеннолетнего в употребление алкогольной и спиртосодержащей продукции»). На законных представителей школьников были составлены также административные дела за недосмотр за несовершеннолетними.

Вся надежда на Минздрав

Явно не от хорошей жизни в конце декабря матери детей-диабетиков выходили на пикеты возле здания правительства Курганской области. Одна из них пояснила журналистам, что таким образом просит заложить в бюджет Курганской области расходы на устройства для непрерывного мониторинга уровня глюкозы у детей. Женщина сообщает, что ей в сутки 20 раз приходится колоть малолетнего сына, чтобы отслеживать уровень сахара в крови. И при этом на поддержание ребёнка-диабетика у неё уходит по девять тысяч рублей в месяц.

Женщина отмечает, что многие регионы предусмотрели в своих бюджетах расходы на датчики непрерывного мониторинга для юных диабетиков. К примеру, в Челябинской и Тюменской областях, а также на Ямале дети с 2022 года получат эти датчики бесплатно.

Ребенок играет со снегом Дарья Драй © ИА REGNUM

В департаменте здравоохранения Курганской области на материнские чаяния ответили, чтобы обеспечить системами непрерывного мониторирования уровня глюкозы взрослых и детей с диабетом первого и второго типов, в 2022 году потребуется из регионального бюджета около 40 млн рублей, причём около 28 млн рублей — именно для детей. Причём несовершеннолетние, страдающие диабетом и имеющие право на получение набора социальных услуг, обеспечиваются медицинскими изделиями в соответствии с перечнем, утверждённым правительством РФ.

«К сожалению, в данном перечне медицинские изделия для исследования уровня глюкозы в крови методом непрерывного мониторирования отсутствуют. В настоящее время Минздрав собирает информацию о нуждающихся в установке инсулиновых помп и систем непрерывного мониторинга глюкозы. Работа с Минздравом будет продолжена», — ответили матерям детей-диабетиков в ведомстве.

О региональном финансировании потребностей детей в датчиках непрерывного мониторинга в ответе не сообщается.

Свержение лжепастыря

Прошедший 2021 год запомнится и тем, что в Курганской области окончательно ликвидировали раскольнический приход лжеепископа Варуха (Владимира Тищенкова). Инспекция Федеральной налоговой службы по городу Кургану 8 декабря 2021 года внесла в ЕГЮРЛ запись о ликвидации местной религиозной организации «Курганский православный приход в честь Святой Троицы» по решению суда.

«Таким образом, в Кургане была прекращена деятельность деструктивной секты, которую на протяжении 25 лет возглавлял скандальный лжепастырь», — отметили в Курганской епархии.

Митрополит Курганский и Белозерский Даниил приветствовал решение суда, назвав его «знаком духовного очищения Зауральской земли».

Митрополит Курганский и Белозерский Даниил Пресс-служба Курганской епархии

«С 1990-х годов в Курганскую епархию поступали жалобы на недостойное поведение Тищенкова, его домогательства к молодым людям. Зауральцы, по незнанию посещавшие приход лжеепископа, вынуждены были заново креститься в канонических храмах, заново отпевать своих близких. При этом Тищенков прикрывался принадлежностью к Русской православной церкви, даже написал об этом в уставных документах своего прихода», — пояснил владыка Даниил.

Напомним, Генеральная прокуратура РФ в июле 2020 года взяла на особый контроль обращение митрополита Курганского и Белозерского Даниила о деструктивной деятельности «прихода» Варуха (Тищенкова). А летом 2021 года прокуратура Курганской области инициировала процесс ликвидации раскольнического прихода Тищенкова.

Идёт охота на волков

Резонансным на всю страну стало видео, которое появилось весной 2021 года в социальных сетях, где запечатлены охотники, которые, смеясь, издеваются над раненым волком. Среди участников истязания был и депутат Курганской областной думы Денис Хахалов («Единая Россия»). В частности, охотники засовывали ружья в волчьи пасти, а Хахалов самолично переехал несчастного раненого зверя снегоходом.

Разразился скандал, в итоге которого было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 258 УК РФ («Незаконная охота, совершённая группой лиц по предварительному сговору»). Дениса Хахалова исключили из рядов единороссов, затем он попросил коллег по думе о снятии с него депутатского статуса.

Также уволен якобы за дисциплинарные нарушения и государственный лесной инспектор Алексей Саночкин, который предал широкой огласке крайне жестокую и незаконную охоту должностных лиц.