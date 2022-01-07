Пхеньян, 7 января, 2022, 03:58 — ИА Регнум. Власти Северной Кореи уведомили Китай, что страна не сможет принять участие в зимних Олимпийских играх из-за ситуации с коронавирусом и из-за действий враждебных сил. Об этом 7 января сообщило агентство ЦТАК.

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Власти Северной Кореи отметили, что полностью поддерживают китайских товарищей в организации «великолепного и замечательного олимпийского фестиваля», однако КНДР не сможет принять в нём участие. Поясняется, что США становятся всё более бесцеремонными в своих действиях, направленных против открытия Олимпийских игр в Пекине, и из-за действий враждебных сил, а также из-за пандемии коронавируса КНДР не сможет принять участия в зимней Олимпиаде.

Северная Корея отказывается от участия во второй Олимпиаде подряд. В первый раз КНДР отказалась приезжать на летнюю Олимпиаду в Токио.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что зимние Олимпийские игры 2022 года в Пекине состоятся в запланированные ранее сроки. Об этом заявил глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах.