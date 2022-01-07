Хартум, , 03:52 — REGNUM Двое участников протестных акций погибли в ходе столкновений с полицейскими в столице Судана Хартуме, сообщает пресс-служба полиции республики.

Судан

Сообщается, что 6 января в Хартуме вновь проходили уличные демонстрации с требованием о передачи власти гражданскому правительству страны. Протестующие пытались прорваться к президентскому дворцу, однако силовики применили против демонстрантов слезоточивый газ. Позднее начались столкновения между митингующими и полицией.

В результате столкновений погибли двое участников протестов, еще шестерых арестовали. Также пострадали 54 сотрудника правоохранительных органов Судана.

Как сообщало ИА REGNUM, 2 января премьер-министр Судана Абдалла Хамдок объявил об уходе в отставку. При этом незадолго до отставки он сменил всех лиц, исполнявших обязанности губернаторов провинций, которых ранее назначали военные власти после государственного переворота.

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