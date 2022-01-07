Исламабад, 7 января, 2022, 03:44 — ИА Регнум. Президент Пакистана Ариф Алви сдал ПЦР-тест на выявление коронавирусной инфекции, который показал положительный результат. Об этом глава государства заявил на своей странице в Twitter.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Пакистан

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«У меня снова выявили COVID-19. У меня в течение 4−5 дней болело горло, и я начал поправляться. Последние две ночи испытывал небольшой жар. Других симптомов нет», — заявил он.

При этом власти Пакистана предупреждают, что страна столкнулась с пятой волной распространения коронавирусной инфекции. Это связывают с появлением штамма «Омикрон» коронавируса SARS-CoV-2. Отметим, что в предыдущий раз президент Пакистана Ариф Алви заболел COVID-19 в марте 2021 года. Тогда он лечился на домашнем карантине.