Уфа, , 03:04 — REGNUM Один человек погиб, двое пострадали в результате жёсткой посадки частного вертолёта в Благовещенском районе Башкирии. Об этом 7 января сообщает пресс-служба Центрального межрегионального следственного управления на транспорте Следственного Комитета РФ.

Вертолёт перед катастрофой Joe A. Kunzler

Согласно предварительной информации, вертолёт марки AS350, бортовой номер RA-07219, совершил жёсткую посадку около 23:20 мск в четырёх км от населённого пункта Карагайкуль. Вертолёт совершал перелёт из города Уфы в село Павловка.

Связь с пилотом воздушного судна налажена, в доставке пострадавших в медучреждение был задействован вертолёт медслужбы. Ведутся работы по обеспечению доступа транспорта к месту жёсткой посадки вертолёта, доступ затруднён из-за сильных снегопадов.

Причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее ИА REGNUM сообщало о жёсткой посадке в Башкирии вертолёта с тремя людьми на борту.

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