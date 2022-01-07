Нью-Йорк, США, , 02:51 — REGNUM Ряд западных стран запросили провести в Совбезе ООН 10 января заседание для обсуждения ракетных испытаний в КНДР, прошедших 5 января. Об этом сообщили в СБ ООН.

КНДР Иван Шилов © ИА REGNUM

«Да, запрос поступил», — приводит ТАСС слова своего источника.

Другой источник отметил, что консультация в Совбезе ООН может состояться уже 10 января. Тем не менее окончательно дата заседания не утверждалась.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 января Северная Корея отчиталась о проведении испытаний гиперзвуковой ракеты. По данным Пхеньяна, боеприпас пролетел 700 километров и смог успешно поразить цель. Отмечалось, что ракету запускали в сторону акватории Японского моря.

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