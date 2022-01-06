Ново-Огарево, Московская область, 7 января, 2022, 02:49 — ИА Регнум. Праздник православного Рождества встретил президент России Владимир Путин в храме Спаса Нерукотворного Образа — домовой церкви, которая находится на территории его подмосковной резиденции в Ново-Огарево.

Дарья Антонова ИА REGNUM Владимир Путин

Российский лидер пришёл на богослужение один, в костюме и белой рубашке, но без галстука. Путин несколько раз осенил себя крестным знамением и поставил свечи перед иконой Рождества Христова.

Глава России традиционно посещает на праздник Рождества храмы за пределами Москвы. Так, в прошлом году Путин присутствовал на рождественском богослужении в церкви Николы на острове Липно в Новгородской области. Кроме того, неоднократно российский лидер отмечал Рождество в Спасо-Преображенском соборе Санкт-Петербурга. В 2006 году глава государства присутствовал на рождественском богослужении в одном из храмов Якутска, где в тот день был мороз более — 50 градусов.

В Москве президент России встречал Рождество в храме Христа Спасителя в 2001 году, а в 2000 году, после назначения его исполняющим обязанности президента РФ, Путин посетил рождественскую праздничную службу в храме Троицы Животворящей на Воробьевых горах.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поздравил православных христиан с Рождеством Христовым.