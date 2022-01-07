Париж, , 02:19 — REGNUM При крушении частного вертолёта погибли два человека во французском департаменте Пюи-де-Дом. Об этом 7 января сообщает Agence France-Presse.

Вертолёт Ann.az

Уточняется, что связь с вертолётом была потеряна через несколько часов после того, как он должен был взлететь. Горящий вертолёт был найден на перевале Беаля. Все, находившиеся на борту воздушного судна, погибли к приезду спасателей на место происшествия.

В настоящее время устанавливаются личности погибших, а также причины и обстоятельства произошедшего.

Ранее ИА REGNUM сообщало о жёсткой посадке вертолёта с тремя людьми на борту в Башкирии.

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