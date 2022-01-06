Париж, 7 января, 2022, 02:19 — ИА Регнум. При крушении частного вертолёта погибли два человека во французском департаменте Пюи-де-Дом. Об этом 7 января сообщает Agence France-Presse.

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Уточняется, что связь с вертолётом была потеряна через несколько часов после того, как он должен был взлететь. Горящий вертолёт был найден на перевале Беаля. Все находившиеся на борту воздушного судна погибли до приезда спасателей на место происшествия.

В настоящее время устанавливаются личности погибших, а также причины и обстоятельства произошедшего.

Ранее ИА REGNUM сообщало о жёсткой посадке вертолёта с тремя людьми на борту в Башкирии.