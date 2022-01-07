Вашингтон, , 01:52 — REGNUM Оказать помощь Казахстану в решении политических и экономических проблем, вызвавших протесты в стране, выразили готовность власти Казахстана. Об этом заявил журналистам 6 января в ходе регулярного брифинга руководитель пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс.

Нед Прайс Ru.usembassy.gov

Прайс пояснил, что по мнению властей США, правительство Казахстана может самостоятельно решить проблемы, приведшие к протестам в стране. По данным Госдепа, эти проблемы являются политическими и экономическими.

Прайс уточнил, что Госдеп не хотел бы выступать с предписаниями, но отметил, что США готовы содействовать в решении части возникших проблем. В частности, Прайс привёл в пример проблему коррупции.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что у властей США возникли вопросы к законности запроса Казахстана на ввод сил ОДКБ.

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