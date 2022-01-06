Виндхук, 7 января, 2022, 01:42 — ИА Регнум. Намибия испытывает третье за прошедший год нашествие саранчи в южных регионах страны. Об этом заявил официальный представитель намибийского министерства сельского хозяйства Йона Мушеко в официальном обращении.

Msh.astrobl.ru Саранча

«Первые сообщения начали поступать 3 ноября 2021 года из района Карасбург, к настоящему времени общая площадь пострадавших сельхозземель составляет около 800 000 гектаров», — заявил он.

Мушеко добавил, что с середины декабря 2021 года случаи нашествия саранчи фиксируются в различных районах на юге Намибии. В них власти стараются оперативно направлять дезинсекторов. К настоящему времени обработано около 80 тыс. гектаров.