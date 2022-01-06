Загреб, 7 января, 2022, 01:02 — ИА Регнум. В Хорватии за прошедшие сутки выявили рекордное с начала пандемии число зараженных коронавирусом нового типа — 9058 человек. Об этом сообщает штаб республики по борьбе с COVID-19.

Флаг Хорватии

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Отмечается, что ранее рекордный показатель фиксировался 5 января — тогда на хорватской территории выявили 8587 носителей SARS-CoV-2. Таким образом, общее количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа в Хорватии достигло 745 544. Также за минувшие сутки в стране скончались еще 33 пациента с COVID-19. Всего в Хорватии с начала пандемии жертвами осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, стали 12 764 человека.

При этом к 7 января в стране полностью прошли курс вакцинации против COVID-19 около 55,82% жителей. Отмечается, что это один из наиболее низких показателей среди европейских стран.