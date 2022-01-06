Уфа, 7 января, 2022, 01:01 — ИА Регнум. Вертолёт с тремя людьми на борту совершил жёсткую посадку в Благовещенском районе Башкирии. Об этом 7 января сообщила Приволжская межрегиональная транспортная прокуратура в своём телеграм-канале.

Вертолёт

ЧП произошло в 4 км от населенного пункта Карагайкуль. По предварительным данным, частное воздушное судно направлялось из Уфы в село Павловка. На борту вертолёта находились три человека, информация об их состоянии уточняется.

Причины и обстоятельства инцидента в настоящее время выясняются.

Ранее ИА REGNUM сообщало о гибели двух человек при крушении военного вертолёта в Израиле.