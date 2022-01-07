Вашингтон, , 00:42 — REGNUM Восьми должностным лицам, которые, якобы, причастны к нарушениям прав человека, запретили въезд в США американские власти. Об этом сказано в опубликованном 6 января заявлении госсекретаря США Энтони Блинкена.

Флаги Кубы и США Day Donaldson

В документе поясняется, что решение было принято в связи с вынесением несправедливых приговоров участникам мирных протестов на Кубе. Утверждается, что в тюрьмах островного государства остаются 600 человек, принимавших участие в мирных протестах в июле 2021 года.

По данным Госдепа, попавшие под санкции чиновники причастны к «попыткам заставить кубинцев замолчать путем репрессий, необоснованного задержания и вынесения суровых приговоров к тюремному заключению». Имена и занимаемые должностными лицами посты не уточняются.

Напомним, в июле 2021 года на Кубе произошли беспорядки, участники которых громили магазины и нападали на сотрудников полиции. Президент республики Мигель Диас-Канель призвал сторонников правительства выйти на улицы и препятствовать беспорядкам и провокациям. В столкновениях с погромщиками пострадало много людей. Ответственными за организацию беспорядков власти Кубы объявили США.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что аргентинский лауреат Нобелевской премии мира Адольфо Перес Эскивель направил открытое письмо президенту США Джо Байдену, в котором призвал его снять блокаду с Кубы.

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